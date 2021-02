Die Grundschulen in Mainz sollen ab dem 22. Februar wieder öffnen. Wie in ganz Rheinland-Pfalz starten sie an diesem Tag erst einmal mit Wechselunterricht. Wechselunterricht bedeutet, dass die Klassen geteilt werden und die Schülerinnen und Schüler in Gruppen abwechselnd in der Schule und zuhause unterricht werden. Die Pläne hat der Mainzer Sozialdezernet Eckart Lensch (SPD) in einem Gespräch mit dem SWR bestätigt. Um die Gefahr vor einer Corona-Infektion zu verringern, könnten sich Lehrkräfte auch ohne Anlass jederzeit auf Corona testen lassen. Grundschulkinder sollen zudem künftig im Unterricht Masken tragen. Der Schutz durch eine sogenannte FFP-2 Maske sei sehr hoch, sagte Lensch. Nach den Bund-Länder-Gesprächen gestern hatte Ministerpräsidentin Dreyer am Donnerstag im Ältestenrat des Landtags bekannt gegeben, dass die Grundschulen in Rheinland-Pfalz wieder öffnen werden. Die 5. und 6. Klassen der weiterführenden Schulen sollen im März wieder in die Schulen zurückkehren - auch im Wechselunterricht. Einzelheiten sollen noch mit den Schulen besprochen werden.