Knallgrün ist der Mühlbach zwischen Wörrstadt und Saulheim. Eine unbekannte Substanz hat gestern das Wasser verschmutzt. Um was es sich bei der Verfärbung handelt, ist noch unklar.

Nach Angaben der Verbandsgemeinde Wörrstadt konnte die grüne Substanz gestern nicht von der Feuerwehr abgepumpt werden, weil sie sich bereits mit dem Wasser im Mühlbach vermischt hatte.

Um herauszufinden, welche Substanz es genau ist, wurden Wasserproben zur Analyse in ein Labor geschickt.

Grünes Wasser fließt bis Saulheim und Nieder-Olm

Man gehe davon aus, dass das grüne Wasser des Mühlbachs heute Saulheim erreichen und dem Bachlauf Richtung Nieder-Olm folgen wird, so die VG-Verwaltung. Dort mündet der Mühlbach in die Selz.

In die Seen des Landschaftsparks Mühlbachaue in Saulheim sei das grüne Wasser dagegen nicht geflossen. Das habe die Feuerwehr verhindert.