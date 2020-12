Unter dem Motto "Klima retten" hat die Landtagsfraktion der Grünen am Samstag einen Kongress in Mainz veranstaltet. Dabei wurden Ideen für mehr Klimaschutz in Rheinland- Pfalz gesammelt. Mit Vertretern von Verbänden, Wirtschaft und Gesellschaft diskutierten die Grünen über Maßnahmen, wie Klimaschutz in den kommenden Jahren gelingen kann. Schwerpunkte waren der ökologische Wandel der Wirtschaft und der Ausbau erneuerbarer Energien.