Hechtsheimer Tunnel in Mainz wird für Notfallübung gesperrt

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte wollen im Autobahntunnel Mainz-Hechtsheim ein Notfall-Szenario proben. Das wird am Sonntag zu Verkehrsbehinderungen rund um Mainz führen.

Solche Notfallübungen müssten immer wieder durchgeführt werden, teilt die Autobahn GmbH mit. Es gehe dabei um die Sicherheit und Verkehrstauglichkeit des Tunnels. Neben der Autobahn GmbH, der Polizei und der Feuerwehr beteiligen sich auch die Mainzer Rettungsleitstelle und das THW an der Übung. Insgesamt nehmen rund 240 Menschen teil - 20 von ihnen sollen als Statisten zum Einsatz kommen, sie spielen zum Beispiel Verletzte.

Autobahntunnel wird voll gesperrt

Die Notfallübung im Tunnel soll am Sonntagmorgen um 7 Uhr beginnen. Die Vorbereitungen starten aber schon viel früher, sodass es nach Angaben der Autobahn GmbH bereits ab 3 Uhr am frühen Sonntagmorgen zu Verkehrsbehinderungen kommen wird. Der Hechtsheimer Tunnel wird dann in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die aktuelle Verkehrslage finden Sie hier.

Umleitungen werden eingerichtet

In Fahrtrichtung Bingen müssen alle an der Anschlussstelle Mainz-Weisenau abfahren. Sie werden dann so umgeleitet, dass sie am Autobahnkreuz Mainz wieder auf die A60 auffahren können. In Fahrtrichtung Darmstadt wird der Verkehr an der Anschlussstelle Hechtsheim-West bis zur Anschlussstelle Weisenau umgeleitet. Auch eine großräumige Umleitung über andere Autobahnen wird eingerichtet, teilt die Autobahn GmbH mit.

Gegen 12 Uhr soll die Übung beendet sein. Dann wird die Vollsperrung des Autobahntunnels wieder aufgehoben.