Mit Schwert in Mainzer Bankfiliale

Eine Gruppe junger Männer hat am Montagabend in einer Bankfiliale einen Großeinsatz der Mainzer Polizei ausgelöst. Einer der Männer hatte ein Schwert dabei.

Im Mainzer Stadtteil Finthen hatten Anwohner gegen 22:30 Uhr beobachtet, wie sechs Männer im Vorraum der Bankfiliale mit Messern und einem Schwert hantierten. Zwischen ihnen kam es zudem zu kleineren Prügeleien. Offenbar tauschten die Männer auch Drogen aus.

Polizisten mit Maschinenpistolen bewaffnet

Die Polizei rückte mit sieben Streifenwagen an. Einem Sprecher zu Folge trugen die Polizisten Schutzwesten und Maschinenpistolen. Zwei Männer versuchten zu flüchten, wurden aber gestellt. Die anderen Männer konnte die Polizei noch in der Bankfiliale festsetzen.

Der Mann mit dem Schwert ist ein 21-Jähriger aus Finthen, der in den vergangenen Wochen schon mehrfach strafrechtlich aufgefallen war. Bei einem 18-Jährigen aus Mainz-Lerchenberg wurden Messer und Drogen sichergestellt.

Täter auch für Rollerdiebstähle in Mainz verantwortlich?

Bei dem 21-Jährigen aus Finthen fanden die Beamten eine fremde Bankkarte und den Schlüssel eines Kraftrades. Möglicherweise steht der Mann in Verbindung mit Rollerdiebstählen in Mainz in den vergangenen Wochen.

Den Vorraum der Bank hatten die sechs Männer vermüllt und die Tapete zerschnitten. Zudem rauchten sie dort und konsumierten Drogen. Die Polizei hat diverse Anzeigen gestellt. Alle Drogen und Waffen wurden sichergestellt.