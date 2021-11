Kellerbrand löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden hat am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Anwohnerinnen und Anwohner in der Bleichstraße hatten am Nachmittag eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich gemeldet, sodass die Feuerwehr nach eigenen Angaben mit etwa 70 Einsatzkräften angerückt war. Diese haben den Brand laut Feuerwehr bereits nach einer halben Stunde gelöscht. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei sei an der Haussubstanz auch kein Schaden entstanden. Weil die Brandursache noch unklar sei, ermittle nun die Kriminalpolizei.