Brand bei Gemünden in Ingelheim - Feuerwehr im Großeinsatz

per Mail teilen

Ein Feuer in einer Heizungsanlage hat am Donnerstagmorgen für den Einsatz zahlreicher Feuerwehrkräfte im Ingelheimer Gewerbegebiet gesorgt. Inzwischen sind die Flammen gelöscht.

Nach Informationen der Ingelheimer Polizei war das Feuer gegen 7:00 Uhr in einer Holzhackschnitzel-Anlage auf dem Gelände des Bauunternehmens Gemünden ausgebrochen. Die Flammen griffen auf die Heizungsanlage über. Es habe jedoch verhindert werden können, dass auch das Firmengebäude in Brand gerät, so ein Sprecher.

Die Flammen konnten innerhalb einer guten Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings werden sich die Nachlöscharbeiten noch einige Zeit hinziehen. Laut Feuerwehr müssen immer wieder kleine Glutnester gelöscht werden, da Holzpellets sehr leicht entzündlich sind.

Brandursache wahrscheinlich technischer Defekt

Verletzt wurde niemand. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch nicht geklärt. Die Polizei geht aber zurzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Bei dem Einsatz waren rund 60 Feuerwehrleute vor Ort - von den Freiwilligen Wehren Ingelheim und Gau-Algesheim, außerdem von der Werksfeuerwehr von Boehringer Ingelheim.