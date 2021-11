85-Jähriger von Rad gestürzt - große Suchaktion

per Mail teilen

Ein 85-jähriger Radfahrer hat am frühen Samstagmorgen einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Mainz ausgelöst. Der Mann hatte gegen 4 Uhr per Notruf mitgeteilt, dass er mit dem Fahrrad gestürzt sei und nicht mehr wisse, wo er sich befinde. Laut Polizei wurde der Mann zunächst im Bereich der Maaraue vermutet, konnte dort aber nicht gefunden werden. Schließlich sei das Handy des Mannes zwischen Gonsenheimer Wald und Mainzer Sand geortet worden. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Maltesern suchten mit Rettungshunden, Wärmebildkameras und einer Drohne nach dem 85-Jährigen. Gegen 7 Uhr konnte er gefunden werden. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben. Nach eigenen Angaben war er bereits seit Freitagnachmittag mit dem Fahrrad unterwegs.