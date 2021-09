Briefwahl gefragt wie selten

In größeren Städten in Rheinhessen und an der Nahe nehmen immer mehr Menschen per Brief an der Bundestagswahl teil. In Mainz beispielsweise haben nach Angaben der Stadt bereits mehr als 40 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Damit liegt der Anteil derer, die von zuhause aus ihre Stimme abgeben, drei Wochen vor der Wahl höher als bei der letzten Bundestagswahl. Ein Grund dafür sei sicherlich die Corona-Pandemie, sagte ein Sprecher der Stadt Mainz. Die Wählerinnen und Wähler schätzten aber zunehmend auch, die bequeme Art der Stimmabgabe. Auch die Städte Worms, Bingen und Bad Kreuznach melden eine hohe Nachfrage für die Briefwahl. Die Stadt Bad Kreuznach rechnet damit, dass etwa die Hälfte der Wahlberechtigten per Brief wählt. Eine Sprecherin der Stadt Bingen sagte: "Wir werden förmlich überrannt."