Große Übung der Feuerwehr in Bonifazius-Türmen in Mainz

per Mail teilen

Menschen, die im 22. Stockwerk eines Hochhauses von Flammen eingeschlossen sind: Das könnte das Szenario sein, das Feuerwehrleute aus Mainz ab heute mehrere Wochen lang durchspielen.

Die Übungen dafür werden nach Angaben des Feuerwehrsprechers Michael Ehresmann in den Bonifazius-Türmen in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs durchgeführt. Während dieser Zeit könne es deswegen dort zu geringen Behinderungen kommen.

Für die Übung habe man sich für das 22. Stockwerk in einem der Türme entschieden. Die Etage stehe aktuell leer, sodass Feuerwehrleute gute Möglichkeiten hätten, das Brandszenario durchzuspielen.

Rauch quillt aus einem Bonifazius-Turm

Damit die Situation so realistisch wie möglich durchgespielt werden kann, wird während der Übungen auch mal weißer Rauch aus den Fenstern quillen. Dieser sei jedoch ungefährlich, sagte der Mainzer Feuerwehrsprecher Ehresmann.

Für Hochhäuser wie die Bonifazius-Türme habe die Feuerwehr besondere Konzepte, da die Einsatzkräfte mit Drehleitern nicht so weit nach oben gelangten, sagte Ehresmann. Die Feuerwehrleute müssten in einer Etage unter dem Brandherd Position beziehen und von dort aus entscheiden, was zu tun ist und wie sie vorgehen.

Mainzer Feuerwehr übt mittwochs

An den Übungen, die bis Mitte September immer mittwochs stattfinden, nehmen jeweils an die 25 Feuerwehrleute teil. Ziel ist es, dass 120 bis 130 Feuerwehrleute das Hochhaus-Training in der Mainzer Innenstadt absolviert haben.