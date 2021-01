In Bad Kreuznach haben trotz Corona die Planungen wird für den Jahrmarkt Ende August begonnen. Rund 200 Schausteller und Marktbeschicker bekommen nach Angaben der Stadt in diesen Tagen ihre Verträge für die Teilnahme, sollte der Jahrmarkt stattfinden können.

Wir sind dran, wenn es Corona erlaubt, wird es einen Jahrmarkt geben, so der zuständige Dezernent. Die Verträge enthalten allerdings eine Klausel, die die Stadt vor Schadenersatzforderungen schützt, sollte das Volksfest nicht stattfinden können. Eine endgültige Entscheidung sei im Mai geplant. Zum Backfischfest in Worms ist nach Angaben der Stadt noch keine Entscheidung getroffen. Auch die Stadt Mainz will die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie noch abwarten und sich zu den größeren Veranstaltungen wie der Johannisnacht oder dem Mainzer Weinmarkt derzeit nicht äußern. Der Gutenberg Marathon im Mai ist bereits abgesagt. In Oppenheim wird für den Juni erstmals ein großes Straßenfest für Amateur- und Profimusiker geplant. Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass es auch unter Coronabedingungen stattfinden kann.