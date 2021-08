per Mail teilen

Neben dem Fernverkehr sind auch zahlreiche Verbindungen im Regionalverkehr in der Region betroffen. Am Mainzer Hauptbahnhof sind am Morgen bereits ICEs ausgefallen, zahlreiche S-Bahnen sind nicht gefahren. Betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn unter anderem die S-Bahnlinien S8 und S9, die vom Mainzer Hauptbahnhof und Mainz-Kastel nach Wiesbaden und Frankfurt fahren. Auf der Strecke Mainz nach Bingen entfallen einzelne Regional-Express-Züge. Die Regionalexpress-Verbindungen 4 und 14 zwischen Mainz und Frankfurt entfallen laut Bahn ersatzlos. Auf der Strecke Worms-Alzey-Bingen fährt die Regionalbahn nach dem Sonntagsfahrplan. Ebenso auf der Strecke Worms-Biblis/Bensheim. Die Bahn erwartet auch für den Dienstag massive Ausfälle und Verspätungen. Hintergrund ist ein Tarifstreit der Gewerkschaft der Lokführer mit der Deutschen Bahn.