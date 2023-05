per Mail teilen

Im rheinhessischen Alzey hat es am Freitag einen Großbrand im Industriegebiet gegeben. Die Polizei bat, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache war zunächst unklar.





Am Freitagabend ist eine mehrere tausend Quadratmeter große Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr ist weiterhin im Großeinsatz. "Von Verletzten ist uns bislang nichts bekannt", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Auch die Brandursache war zunächst unklar.

Riesige Rauchwolke: Türen und Fenster geschlossen halten



Eine riesige schwarze Rauchwolke zog über das Gelände - und zwar in Richtung Innenstadt Alzey. Es rieche nach verbranntem Gummi. Die Polizei bat darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ein Supermarkt in der Innenstadt sei geräumt worden, berichten Augenzeugen, weil die Lüftung nicht ausreichend war. Am Abend fuhr die Feuerwehr mit Messfahrzeugen durch die Stadt.