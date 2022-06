Großbrand in einer Wäscherei in Pfaffen-Schwabenheim

per Mail teilen

In einer Wäscherei hat eine Halle gebrannt. Zwei Einsatzkräfte wurden verletzt. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.

Das Feuer war kurz vor Mitternacht in einer Halle einer Wäscherei im Gewerbegebiet in Pfaffen-Schwabenheim im Landkreis Bad Kreuznach ausgebrochen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, waren sofort Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pfaffen-Schwabenheim an der Halle.

Laut Polizei war in der Halle eine Wascheinheit der Wäscherei. Die Halle stand komplett in Flammen. Sofort alarmierten die Feuerwehrmänner weitere Rettungskräfte. Insgesamt waren rund 150 Feuerwehrleute und Mitarbeiter von Rettungsdiensten aus dem umliegenden Gemeinden bei dem Großbrand im Einsatz.

Bevölkerung sollte Fenster und Türen schließen

Es gab einen Aufruf für die Bevölkerung Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlosssen zu halten. Inzwischen ist das Feuer gelöscht, meldet die Kreisverwaltung. Die Feuerwehr hält jedoch noch Brandwache.

Einen möglichen Austritt von Chemikalien und damit eine Gefahr für die Bevölkerung konnten die Einsatzkräfte im Verlauf der Löscharbeiten

ausschließen

Zwei verletzte Einsatzkräfte

Eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann wurden bei den Löscharbeiten verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus, konnten es aber bereits wieder verlassen.

Am Morgen nach dem Großbrand in der Halle der Wäscherei räumt ein Bagger die Trümmer weg. SWR Vanessa Siemers

Bei dem Feuer stürzten das Dach der Halle und die Außenwände ein, berichtet die Polizei. Der Sachschaden wird auf maximal 500.00 Euro geschätzt. Warum es gebrannt hatte, ist noch unklar.

Suche nach Brandursache beginnt

Die Polizei sucht jetzt nach der Ursache. Ein Gutachter werde sich am Freitag den Brandort ansehen, so die Ermittler. Er soll klären, ob es beispielsweise ein technischer Defekt oder womöglich Brandstiftung war.

Zweiter Großbrand in der Wäscherei

In der Wäscherei im Gewerbegebiet von Pfaffen-Schwabenheim hat es schon einmal gebrannt. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Bei dem Feuer vor einem Jahr handelte es sich auch um einen Großbrand, so ein Polizeisprecher. Damals sei das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Der Schaden für die Wäscherei lag im sechsstelligen Euro-Bereich.