In einer Großwäscherei in Pfaffen-Schwabenheim (Kreis Bad Kreuznach) hat es am Freitagabend gegen 22 Uhr einen Großbrand gegeben. Wie die Polizei mitteilt, schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr schon Flammen aus dem Dach. Das Gebäude ist einsturzgefährdet, der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauerten bis 2:40 Uhr. Die Wäscherei war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Betrieb, es kamen keine Menschen zu Schaden. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren zur der Brandbekämpfung im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.