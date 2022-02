Größter Tauchturm Europas: Stadt soll Mekka für Taucher werden

Ein Investor aus Bingen plant im Süden Strombergs im Kreis Bad Kreuznach den größten Indoor-Tauchturm in ganz Europa. Nach ersten Zusagen der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg und der Stadt könnten vorbereitende Arbeiten schon diesen Sommer beginnen. Mit dem Turm soll Stromberg nach Angaben des Projektbetreuers Steve Jacoby zum Mekka für Taucherinnen und Taucher aus Deutschland, Frankreich, Belgien oder den Niederlanden werden. Der trichterförmige Tauchturm soll auf dem Gelände einer alten Mühle gebaut werden. Die Maße: rund 35 Meter tief und ein Durchmesser von 40 Metern. Damit wäre er der größte in ganz Europa. Dafür will der Binger Investor Bernd Westerhorstmann mehr als 25 Millionen Euro investieren. Viele Einzelfragen des Projektes seien gerade aber noch in der Feinabstimmung, sagte Jacoby. Wenn der Stadtrat Stromberg den finalen Plänen für den Tauchturm zustimmt, könnte schon im Herbst mit den Erdarbeiten begonnen werden. Ende 2024 könnte der Tauchturm dann fertig sein.