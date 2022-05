Bücherbestände aus dem Mittelalter werden digitalisiert

Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz und die Unibibliothek Heidelberg wollen einen der größten erhaltenen Bücherbestände des Mittelalters komplett online stellen. Beide Kooperationspartner haben das Digitalisierungsprojekt am Montag in Mainz vorgestellt. Es geht um Handschriften aus dem 1320 gegründeten Mainzer Kartäuserkloster, die sogenannte "Bibliotheca Cartusiana Moguntia". Mehr als 600 Handschriften sind in Mainz erhalten und befinden sich in der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Vor gut zwei Jahren wurde damit begonnen, sie in Heidelberg zu scannen und zu digitalisieren, sagt Kunsthistoriker Christoph Winterer. So können Interessierte schon jetzt fast die Hälfte aller Handschriften im Internet sehen. Die Dokumente des Mainzer Kartäuserklosters bilden zusammen mit anderen Bänden (unter anderem aus London und Oxford) ein besonders vollständiges und damit wertvolles Ensemble.