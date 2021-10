Grippeimpfstoff zurzeit knapp

Bei den Hausärzten in der Region gibt es eine hohe Nachfrage nach Grippeschutzimpfungen. Nach Angaben der Vorsitzenden des Hausärzteverbands ist jedoch der Impfstoff zurzeit knapp. Vergangene Woche habe sie den Patientinnen und Patienten in ihrer Saulheimer Praxis keine einzige Grippeschutzimpfung verabreichen können, sagt Barbara Römer, die 1. Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Hausärzteverbands. Die meisten Hausarztpraxen in Rheinhessen hätten keinen Impfstoff mehr. Immer wieder müssten Patienten vertröstet werden. Römer sagt, sie hoffe, dass die sich dann zu einem späteren Zeitpunkt noch impfen ließen. Denn die Grippeimpfung sei dieses Jahr besonders wichtig, vor allem für ältere Menschen. Aufgrund des Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr sei das Immunsystem der Menschen nicht gut trainiert, so die Saulheimer Ärztin. Deshalb gebe es viele Infekte zurzeit. Es werde auf jeden Fall noch genügend Grippeimpfstoff geliefert - nur wann, sei unklar.