In Bad Kreuznach hat am Sonntagnachmittag eine Großmülltonne gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, konnten Anwohner das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Die Feuerwehr fand in der Mülltonne noch warme Grillkohle, von der das Feuer vermutlich ausgegangen war. Die Kohle wurde mit etwa 300 Litern Wasser abgelöscht. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und befragte Anwohner zu möglichen Verursachern.