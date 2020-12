Der Oppenheimer Stadtrat will das sogenannte Gradinger-Gelände an eine Immobilienfirma aus dem Saarland verkaufen. Der Oppenheimer Bürgermeister Jertz veröffentlichte jetzt den in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Stadtratsbeschluss. Der Investor will dort fast 40 Wohnungen errichten, etwa ein Drittel davon sollen Sozialwohnungen werden. Nach Angaben von Bürgermeister Jertz beginnen in der kommenden Woche die Vertragsverhandlungen mit der saarländischen Firma, in denen die Details noch einmal fixiert und der Verkauf letztlich besiegelt werden soll.