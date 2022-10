Chemieunternehmen Grace in Worms baut mehr als 100 Arbeitsplätze ab

per Mail teilen

Das Spezialchemieunternehmen Grace soll umstrukturiert werden. Arbeitsplätze sollen verlagert, betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden.

Die Umstrukturierung bei Grace soll jetzt im Herbst beginnen. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt, werden 130 der 950 Stellen abgebaut, sie werden nach Polen verlagert. Dort seien die Löhne niedriger, deshalb würde unter anderem der Kundendienst von Grace in Worms geschlossen. Bis Sommer 2024 soll der Prozess abgeschlossen sein.

Mehr Technik in der Produktion

Grund für die Stellenstreichungen ist die geplante verstärkte Automatisierung in der Produktion, teilt das Unternehmen mit. Die Firmenleitung will dadurch das Unternehmen modernisieren. Weltweit sollen in den Niederlassungen von Grace Strukturen und Prozesse vereinfacht und vereinheitlicht werden.

"Das bedeutet (...) tiefgreifende Veränderungen und Einschnitte für uns am Standort Worms."

Grace sei Teil eines globalen Netzwerkes, das jetzt insgesamt strukturell modernisiert werde, so Sebastian Schäfer, Geschäftsführer von Grace in Worms.

Stellenabbau mit Freiwilligenprogramm und Altersteilzeit

Laut Grace sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits in einer Betriebsversammlung über die Pläne informiert worden. Die Unternehmensleitung sei in laufenden Gesprächen mit dem Betriebsrat und Führungskräften. Geplant sei ein Freiwilligenprogramm mit Abfindungen und Altersteilzeit. Abgebaute Stellen oder offene Posten werden nicht mehr besetzt.

"Natürlich ist das keine einfache Situation, aber wir sehen gute Optionen, dass wir nur wenige betriebsbedingte Kündigungen aussprechen müssen."

Worms soll Flaggschiff von Grace bleiben

Der Standort Worms soll der größte und effizienteste Standort von Grace bleiben. 2019 und 2020 investierte Grace in Worms nach Unternehmensangaben einen zweistelligen Millionenbetrag in neue Produktionsstätten. Dabei seien neue Technologien in Worms eingeführt worden.

Der Spezialchemiekonzern Grace ist ein weltweiter Anbieter von Katalysatoren, Feinchemikalien und technischen Materialien. Grace hat 4.300 Mitarbeiter in mehr als 60 Ländern. Das Chemieunternehmen wurde im vergangenen Jahr von Standard Industries aufgekauft. Dabei handelt es sich um einen US-amerikanischen Mischkonzern mit einem Jahresumsatz von geschätzten 10 Milliarden Dollar.