Nach einem Diebstahl auf dem Friedhof in Oppenheim sucht die Polizei nach Zeugen. In einer Mitteilung heißt es, dass Unbekannte in der Nacht auf Freitag den Friedhof aufgesucht und dort Grabschmuck gestohlen hätte. Bei dem Schmuck handele es sich überwiegend um Dekoration aus Metall.