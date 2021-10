Evangelische Gottesdienste mit 2G+

In den evangelischen Kirchengemeinden in Rheinhessen finden Gottesdienste unter 2G+ Bedingungen statt. Jede Kirchengemeinde entscheidet aber selbst über die jeweiligen Maßnahmen. Die evangelische Landeskirche hat entsprechende Handlungsempfehlungen herausgegeben, an denen sich die Gemeinden orientieren können. Nach einer nicht repräsentativen Umfrage des Dekanats Ingelheim-Oppenheim lassen alle 42 Kirchengemeinden dort Besucher unter 2G+-Bedingungen am Gottesdienst teilnehmen, d.h. Geimpfte und Genese sowie eine festgelegte Zahl an Getesteten. Auch bei den meisten katholischen Pfarrgemeinden im Bistum Mainz wird so verfahren, zumal es eine entsprechende Empfehlung für 2G+ von Weihbischof Benz gibt. Da aber auch im Mainzer Bistum die Pfarrgemeinden eigenständig entscheiden, gibt es vereinzelt Gottesdienste unter 2G-Bedingungen, zu denen nur Geimpfte und Genese kommen dürften.