Viele Kirchengemeinden in der Region setzen in diesem Jahr zusätzlich zu den Präsenzgottesdiensten auch auf Online-Angebote an Heiligabend. Beim Großteil der Präsenzgottesdienste ist wegen der Corona-Pandemie eine Anmeldung vorab notwendig. Im Evangelischen Dekanat Ingelheim-Oppenheim sind viele Gottesdienste an Heiligabend im Freien geplant. Zum Beispiel die Christvespern in Hahnheim, Essenheim und in Bingen. Bei diesen Gottesdiensten draußen gilt die 3G-Regel. In Selzen gibt es einen Weihnachtsgottesdienst in der Kirche – hier gilt die 2G-Regel. Laut einer Gemeindesprecherin gibt es noch zahlreiche Plätze. Viele Kirchen bieten in diesem Jahr aber auch wieder Online-Gottesdienste an. Das Krippenspiel aus der Johanniskirche in Bingen kann nach Angaben der Gemeinde beispielsweise nur im Internet angesehen werden. Die Christmette in Saulheim wird laut der Gemeinde zusätzlich im Livestream übertragen.