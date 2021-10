Spielplatz wegen schädlicher Bodenstoffe gesperrt

Im Mainzer Stadtteil Gonsenheim wird ein Spielplatz vorübergehend gesperrt, weil der Boden dort belastet ist. Wie die Mainzer Umweltdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) näher mitteilt, befand sich an der Stelle früher eine Sandgrube, die nach dem Krieg mit Brandschutt und Trümmerteilen verfüllt wurde. Bei Untersuchungen seien in Bodenproben gesundheitsbelastende Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) gefunden worden. Der Boden im Spielbereich werde nun mit Gummimatten abgedeckt, darauf käme eine Schicht mit Holzschnitzeln. So werde sichergestellt, dass Kinder beim Buddeln nicht in den belasteten Bereich kämen. Die alten Bäume rings um den Spielplatz würden umzäunt, da man dort nicht sanieren könne. Wie lange die Sperrung des Spielplatzes in der Marseillestraße dauert, ist laut Stadt noch unklar.