In Mainz ist der Glühweinverkauf in offenen Bechern auf der Straße verboten. Das hat das Ordnungsamt Gastronomen am Samstag bei Kontrollen mitgeteilt. Die Stadt bestätigte das auf SWR-Anfrage. Einige Cafés und Restaurants bieten seit ein paar Tagen draußen einen Glühweinausschank an - etwa in der Neustadt, am Rhein oder am Domplatz. Oft wird der Glühwein in Pappbecher gefüllt. Gastronomen zeigten sich überrascht, dass das nur in geschlossenen Behältern erlaubt ist. Außerdem dürften keine langen Schlangen entstehen, Grüppchen dürften sich auch nicht bilden, sagte ein Stadtsprecher. Denn genau das solle ja mit der Coronaschutzverordnung verhindert werden.