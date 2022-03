Kirchenglocken in Rheinhessen läuten für die Ukraine

Es soll ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht sein. Viele Kirchen, auch in der Region, ließen am Mittag ihre Glocken läuten.

In vielen Kirchen in Mainz und Umgebung haben sie um 12 Uhr geläutet. Wie das Bistum mitteilte, waren im Mainzer Dom sechs Glocken für sieben Minuten zu hören - als Zeichen für den Frieden. Dazu aufgerufen hat die Europäische Vereinigung der Dombau-, Münsterbau- und Bauhüttenmeister in Gedenken an den Krieg in der Ukraine.

Sie erklärt, jede der sieben Minuten stünde für einen Tag dieses unsinnigen Krieges. Mit dem Läuten erkläre man sich solidarisch mit den Menschen, die den Krieg aushalten und um ihr Leben bangen müssten. Neben dem Dom beteiligen sich in Mainz auch die evangelische Christuskirche, in Oppenheim die Katharinenkirche und in Ingelheim die Burgkirche.

Spendenkonto der ARD für Ukraine-Hilfe Wenn Sie für die Betroffenen des Krieges in der Ukraine spenden möchten - die ARD hat unter dem Stichwort "Nothilfe Ukraine" ein Spendenkonto eingerichtet:



Aktion Deutschland hilft und Bündnis Entwicklung hilft

Stichwort ARD / Nothilfe Ukraine

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

Friedenslichterkette in Eich

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine am Donnerstag vergangener Woche läutet beispielsweise jeden Tag um 12 Uhr in Eich eine Glocke, die den Namen „Liebe“ trägt. Sie lädt zum Gebet für Frieden und Gerechtigkeit. Für Freitagabend um 19 Uhr ruft der Ökumenische Frauentreff Eich Menschen dazu auf, eine Friedenslichterkette vor der Kirche zu bilden, um öffentlich ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt, Hass und Feindschaft.

Nach Angaben der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau wird in fast allen Gemeinden für den Frieden gebetet.