Grundschüler sammeln 65.000 Euro für Ukraine

Schüler der Mainzer Grundschule am Gleisberg haben 65.000 Euro für das Ukraine Netzwerk Mainz gesammelt. Die Schüler hatten im April an einem selbst initiierten Spendenlauf teilgenommen, bei dem Sponsoren für jede gelaufene Runde Geld spenden konnten. Bislang seien auf dem Konto des Netzwerks mehr als 65.000 Euro eingegangen, sagte eine Vertreterin. Am Samstag wurde die Spendensumme dem Ukraine Netzwerk Mainz übergeben. Mit dem Geld könne ein großer Lastwagen mit Hilfsgütern für die Kriegsregion finanziert werden.