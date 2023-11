Das Unternehmen Schott will, dass die energieintensive Produktion bis 2030 klimaneutral wird. Für diesen Veränderungsprozess wird Schott am Abend in Düsseldorf ausgezeichnet.

Mit dem Preis werden vorbildliche Leistungen in Sachen Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. vergibt ihn in Zusammenarbeit unter anderem mit der Bundesregierung und der Deutschen Industrie und Handelskammer an die Vorreiter in 100 verschiedenen Branchen. 150 Fachjurorinnen und -juroren aus Forschung, Verbänden, Beratung und Zivilgesellschaft haben entschieden, wer die Trophäen bekommt. Das Mainzer Unternehmen Schott wird in der Sparte Glas- und Keramikindustrie prämiert. Glasindustrie braucht sehr viel Energie Schott ist ein führender Technologiekonzern, der sich auf die Gebiete Spezialglas und Glaskeramik spezialisiert hat. Das Unternehmen stellt zum Beispiel Ceran-Kochfelder her oder Glas-Ampullen für Medikamente. Um dieses Glas herzustellen, braucht es viel Energie. Unternehmenssprecher Jonas Spitra sagte, für den Schmelzprozess benötige man Temperaturen von bis zu 1.700 Grad. Bisher sei man teilweise von Erdgas abhängig gewesen, inzwischen arbeite man an Technologien, die mit Strom oder Wasserstoff funktionieren. Schott setzt auf innovative Schmelzwannen Man habe zum Beispiel an einer neuen Schmelzwanne gearbeitet, die mit Wasserstoff betrieben werde. Sie sei so groß wie ein Einfamilienhaus, sagte Spitra. Die Produktion habe ein Jahr gedauert. Mainz Etappenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität Mainzer Glashersteller Schott: 100 Prozent Ökostrom und erste Wasserstofftests Der Mainzer Spezialglashersteller Schott arbeitet zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien. Bis 2030 will Schott ganz klimaneutral werden. 13:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Mainzer Glashersteller für Sonderpreis nominiert Schott hatte sich für den Preis beworben. Er habe sehr viele Fragebögen ausfüllen müssen, sagte Spitra. Die Freude sei groß gewesen, dass man gewonnen habe. Es sei auch eine Anerkennung der Arbeit. Immerhin habe das, was man da tue, eine externe Fachjury überzeugt. Schott ist zudem noch für einen Sonderpreis nominiert. Ob der Glashersteller diesen Preis auch bekommt, wird sich Donnerstagabend bei der Gala in Düsseldorf zeigen.