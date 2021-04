Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Mainz bietet heute eine virtuelle Veranstaltung zum bundesweiten Girls' Day an. Nach Angaben eines Sprechers ist sie mit knapp 3.000 Teilnehmerinnen das größte Girls' Day- Angebot in ganz Deutschland. Das DRK in Mainz hat zwei Zimmer seiner Zentrale zu virtuellen Besucherräumen umgestaltet. In dem einen stehen zum Beispiel echte Rettungssanitäter oder Azubis bereit und erzählen von ihren Jobs. Die Mädchen, die beim Girl´s Day mitmachen, können die Vorträge live im Internet anschauen. Im anderen Raum sitzen mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und beantworten Fragen, die per Live-Chat gestellt werden. Der Sprecher des DRK sagte dem SWR, dass man erstmalig diese Art Plattform als Angebot beim Girls Day gewählt habe. Er sei überrascht, wie groß die bundesweite Nachfrage sei. Enttäuscht zeigt er sich über die regionale Beteiligung. Nur zehn Prozent der Teilnehmerinnen kämen aus Rheinland-Pfalz.