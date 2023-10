In hessischen Ginsheim-Gustavsburg hat ein Spaziergänger einer 14-Jährigen geholfen. Nach Angaben der Polizei war das Mädchen auf der Mainbrücke von einem Unbekannten angegriffen worden.

Ob der Mann sexuelle Absichten hatte, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr das Mädchen am Mittwoch gegen 13:15 Uhr mit dem Bus der Linie 58, aus Mainz-Kostheim kommend, in Richtung Bischofsheim. Auch der Tatverdächtige befand sich zu diesem Zeitpunkt im Bus.

Als das Mädchen in Gustavsburg ausstieg und in Richtung der Sportplätze lief, verfolgte sie der Mann zu Fuß und griff sie im Bereich der Mainbrücke an. Dies bekam der Zeuge mit und eilte dem Mädchen zur Hilfe. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Darmstädter Straße.

Polizei mit Großfahndung rund um Ginsheim-Gustavsburg

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung nach dem Täter ein. Daran waren unter anderem auch die Wasserschutzpolizei, die Bereitschaftspolizei sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Der Tatverdächtige soll 35 bis 45 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Zudem soll er kurze dunkelbraune Haare haben. Bei dem Übergriff trug er eine dunkelblaue Regenjacke sowie eine graue Hose.

Zeugen, die den Täter bereits im Bus oder möglicherweise auf seiner Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet: 06142 - 696-0.