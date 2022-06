Lieferwagen rollt in Altrhein

Ein Lieferwagen eines amerikanischen Versandhandels ist gestern Nachmittag zum Teil in den Altrhein bei Ginsheim gerollt. Nach Angaben der Polizei hat sich der Transporter aus ungeklärter Ursache selbstständig gemacht und ist in den Uferbereich des Altrheins gefahren. Dort hätten ihn dann aber Steine soweit ausgebremst, sodass er nur mit den Vorderräder in das Wasser rollte. Anschließend musste der Lieferwagen laut Polizei dennoch mit zwei Kränen gemeinsam aus dem Rhein gezogen werden. Ansonsten wäre die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt worden und womöglich Öl in den Rhein gelaufen. Nach knapp sechs Stunden war die aufwendige Bergung den Angaben zufolge abgeschlossen. Das Fahrzeug sei dabei nicht beschädigt worden.