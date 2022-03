Trotz Corona-Lockerungen: Besuchsverbot in Kliniken bleibt

Viele Krankenhäuser in Rheinhessen und an der Nahe halten weiterhin an einem Besuchsverbot fest. Das haben mehrere Kliniken auf SWR-Nachfrage bestätigt.

Jeden Tag stecken sich auch in der Region immer noch Menschen mit dem Corona-Virus an. Das Besuchsverbot soll Patienten und Mitarbeitende weiterhin davor schützen, sich anzustecken, heißt es von Seiten der Mainzer Universitätsmedizin. Dort arbeiten knapp 8.600 Menschen, im vergangenen Jahr wurden nach eigenen Angaben etwa 304.000 Menschen behandelt. Wer nun trotz des Besuchsverbotes in die Klinik möchte, der braucht eine Ausnahmegenehmigung. Diese gibt es zum Beispiel bei Geburten oder wenn Menschen Schwerstkranke oder Patienten auf der Palliativstation begleiten möchten.

Einwilligung der Ärzte notwendig

Für eine solche Ausnahmegenehmigung an der Universitätsmedizin Mainz benötigt man nach Angaben der Klinik eine schriftliche Einwilligung des behandelnden Arztes beziehungsweise der behandelten Ärztin. Alle Besuchende müssten zudem vollständig geimpft sein und zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Erziehungsberechtigte von minderjährigen Kindern zählen nicht als Besucher, sondern als Begleitpersonen und unterliegen damit nicht der 2G-Plus-, sondern der 3G-Regelung.

Keine Besuche im Marienhaus Klinikum

Auch das Marienhaus Klinikum in Mainz teilt auf seiner Internetseite mit, dass auch dort Besuche nur in Ausnahmefällen möglich sind. Wie das Klinikum schreibt, stimmt sich der Krisenstab des Krankenhauses täglich mit allen Verantwortlichen über die aktuelle Situation ab.

Ausnahmeregelung für Väter in Worms

Im Klinikum in Worms gilt das Besuchsverbot ebenfalls weiter. Ausnahmen gelten für frisch gebackene Väter. Diese könnten ihre Babys und deren Mütter jeweils eine Stunde am Tag besuchen. Außerdem sei es für Eltern wieder möglich, sogenannte Familienzimmer zu nutzen.

Im DRK-Krankenhaus in Alzey gilt seit Anfang Dezember ein Besuchsverbot und bleibt auch bestehen. In Einzelfällen könnten nach Rücksprache mit den Stationen Ausnahmen gemacht werden. Für Besuchende gelte dann die 2G+-Regelung.

Auch an der Nahe dürfen weiterhein keine Besucher rein

In den beiden Krankenhäusern in Bad Kreuznach, der Diakonie und dem St. Marienwörth gilt ebenfalls ein Besuchsverbot. Wie eine Sprecherin mitteilte, dürfen auch im Diakonie Krankenhaus in Kirn Patienten derzeit keinen Besuch empfangen.

Wie in den Kliniken in Mainz würden allerdings auch in Bad Kreuznach und Kirn Ausnahmegenehmigungen gelten. Dazu gehören beispielsweise Besuche auf der Geburtsstation, bei Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben und auch in der Kinder- und Jugendmedizin.

Wie ist die Lage in den Rehakliniken?

Auch in vielen Rehakliniken an der Nahe gilt weiterhin ein Besuchsverbot. In der Augusta-Klinik und der Hamm-Klinik Nahetal in Bad Kreuznach dürfen Patientinnen und Patienten nach eigenen Angaben keinen Besuch empfangen. Gleiches gilt in der Drei-Burgen-Klinik. Hier dürfen sich Patienten allerdings auf dem Außengelände im Freien mit Freunden oder Familienangehörigen treffen.