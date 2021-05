In Waldalgesheim haben unbekannte Täter mit Metallnägeln präparierte Wurstköder für Hunde ausgelegt. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Hund, der davon gegessen hatte, bereits in ärztlicher Behandlung. Ein Hundebesitzer hatte die auf 800 Meter verteilten Wurstköder am Morgen entdeckt und die Polizei alarmiert. Wer im Wochenendgebiet Waldalgesheim mit einem Hund unterwegs ist, wird gebeten diesen an der Leine zu lassen. Laut Polizei könnten noch mehr mit Nägeln präparierte Wurstköder ausgelegt worden sein.