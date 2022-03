Verdächtige aus Mainz nach Giftanschlag an Universität Darmstadt gefasst

per Mail teilen

Sieben Mitarbeitende der TU Darmstadt sind am 23. August 2021 bei einem mutmaßlichen Giftanschlag verletzt worden. Nun wurde eine 32-jährige Studentin aus Mainz festgenommen.

Die Verdächtige war seit dem Wintersemester 2017 an der TU Darmstadt als Studentin der Materialwissenschaften eingeschrieben. Den Ermittlerinnen und Ermittlern zufolge gehörte sie schon früh zum Kreis der Verdächtigen. Die Befragungen von mehr als 1.000 Zeuginnen und Zeugen erhärteten diesen Verdacht.

Tatvorwurf: versuchter Mord

Am Mittwoch wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft wirft der 32-Jährigen versuchten Mord im Zustand der Schuldunfähigkeit vor. Sie soll die Getränke in einem Gebäude der Technischen Universität vergiftet haben.