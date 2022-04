Rheinhessische Erzieherinnen und Erzieher demonstrieren in Mainz

Die Gewerkschaft GEW hatte Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst für Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Viele Kitas blieben zu, in Mainz gab es einen Demonstrationszug.

An dem Warnstreik haben sich nach Gewerkschaftsangaben rund 300 Personen beteiligt. Die meisten davon seien Erzieherinnen und Erzieher aus Kindertagesstätten gewesen. Auch die Mitarbeitenden aus der Sozialarbeit und Frühpädagogik in den Landkreisen Mainz-Bingen, Alzey-Worms und Bad Kreuznach waren zu dem Ausstand aufgerufen.

Allein in Mainz waren wegen des Warnstreiks 20 der 61 städtischen Kitas geschlossen. Laut Stadt boten zehn weitere nur einen Notbetrieb an. In Bad Kreuznach war laut Stadtverwaltung eine Kita geschlossen, in einer weiteren gab es nur einen Notbetrieb.

Aktion auf der Theodor-Heuss-Brücke

Am Vormittag hatten sich die 300 Streikenden zu einem Demonstrationszug getroffen und waren auf die Theodor-Heuss-Brücke gelaufen. Dort hätten sie die Streikenden aus Wiesbaden getroffen, so ein Gewerkschaftssprecher, und ein Transparent entfaltet. Am Rheinufer im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel fand dann eine Abschlusskundgebung statt.

Die Gewerkschaften fordern von den kommunalen Arbeitgebern in dem Tarifstreit mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.

Erster Warnstreik im März

Anfang März hatte es bereits einen Warnstreik gegeben. Damals blieben zahlreiche Kitas geschlossen. An einer Protestkundgebung und einem Zug durch die Mainzer Innenstadt hatten sich hunderte Menschen beteiligt.