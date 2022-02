Gewerkschaft EVG protestiert vor DB-Cargo-Zentrale

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat am Mittwoch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB-Cargo-Zentrale in Mainz zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Hintergrund sind laut Gewerkschaft Pläne des Konzerns, rund 150 Arbeitsplätze von Mainz nach Duisburg zu verlagern. Betroffen seien Mitarbeiter im sogenannten Operation-Center, in dem die Güterzüge der Deutschen Bahn disponiert werden.

Vor Jahren waren rund 350 dieser Arbeitsplätze von Mainz nach Frankfurt verlagert worden. Ursprünglich sollten alle in diesem Jahr wieder zurück in die Mainzer Zentrale kommen. Jetzt sollen aber laut EVG rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Duisburg umziehen. Das betreffe laut EVG viele, die seit Jahrzehnten im Mainzer Raum lebten und nicht ins Ruhrgebiet umziehen wollten. Außerdem wirft die Gewerkschaft der DB Cargo vor, die Mitarbeiter nicht umfassend über die Pläne zu informieren. Am Mittwoch finden laut EVG in Mainz Verhandlungen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat statt. Aus diesem Anlass hat die Gewerkschaft die Nachtschicht zu dem Protest aufgerufen.