per Mail teilen

Der Alzeyer Luftfahrt-Dienstleister Evertaste plant nach Gewerkschaftsangaben (Verdi), mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen. In einer Mitteilung heißt es, die Gründe dafür seien schlechte Auftragszahlen wegen der Corona-Pandemie. Das Unternehmen Evertaste in Alzey stellt Fertiggerichte für Fluggesellschaften her.