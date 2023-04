Die Polizei hat Samstagabend im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel die Diskothek Europalace vorübergehend geschlossen. Zuvor hatte ein Mann per Video mit Gewalt gedroht.

Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Kreis Alzey-Worms, der in einem Video mit einer Gewalttat drohte - offenbar sollte diese im Europalace in Mainz stattfinden. Wem und wie diese Gewalt angedroht wurde, dazu wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Das Video sei auch nicht in den sozialen Netzwerken veröffentlicht worden, sondern auf andere Art und Weise an die Polizei herangetragen worden, so ein Sprecher.

Europalace wird sicherheitshalber geräumt

Da laut Polizei nicht klar war, wie ernst die Drohung gemeint war und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann sich bewaffnet in dem Club befindet, wurden Spezialkräfte alarmiert. Um Gefahr für die Besucherinnen und Besucher auszuschließen, sei die Diskothek geschlossen und geräumt worden. Alle Besucherinnen und Besucher mussten das Gebäude verlassen. Dies verlief nach Angaben der Europalace-Verantwortlichen ohne Probleme. Am Sonntag sei der Club wie gewohnt geöffnet worden.

Waffe bei Duchsuchung gefunden

Nachdem die Diskothek geräumt wurde, konnte der Verdächtige dort laut Polizei nicht gefasst werden. Man habe den Aufenthaltsort des Mannes aber in der Nacht ermitteln können. Er sei dann am Ostersonntag vorrübergehend festgenommen und auf die Polizeiwache nach Wiesbaden gebracht worden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde eine Softair-Waffe sichergestellt. Inzwischen ist der 25-Jährige wieder auf freiem Fuß, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie ernst er es mit seiner Gewaltdrohung gemeint hat, ist nicht bekannt.