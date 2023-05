per Mail teilen

Vor dem Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Mainz 05 ist es in Wolfsburg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Ein Polizist wurde mit einem Barhocker verletzt.

Nach Angaben der Polizei in Wolfsburg begann die gewalttätige Auseinandersetzung drei Stunden vor Spielbeginn. Etwa 100 Anhänger beider Lager seien beteiligt gewesen. Als die Polizei kam, seien die Randalierer geflohen. Einige Sympathisanten von Mainz 05 hätten sich in einer nahe gelegenen Gaststätte versteckt.

Polizist mit Barhocker angegriffen

Als die Polizei das Lokal betreten habe, sei ein Polizeibeamter mit einem Barhocker tätlich angegriffen worden. Der verletzte Beamte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob noch mehr Menschen verletzt wurden, ist nicht bekannt.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch

Laut Polizei konnte ein Großteil der Täter aus der Wolfsburger und der Mainzer Szene ermittelt werden. Es wurden Verfahren wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. 35 Personen aus dem Mainzer Umfeld sei der Zutritt zur VW-Arena verboten worden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Wolfsburg bittet Zeugen, die Videoaufnahmen oder Fotos von der Auseinandersetzung gemacht haben, sich zu melden. Nützliche Hinweise können an pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de gesendet werden. Für sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um eine telefonische Mitteilung unter 05361/46460.

Sendung vom 02.05.23, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz