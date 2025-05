32-Jähriger bei Streit in Mainz mit Machete schwer verletzt

per Mail teilen

Am späten Samstagabend wurde die Polizei alarmiert: Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Stadtteil Mombach sei jemand durch eine Machete verletzt worden.

In einem Mehrfamilienhaus in Mainz-Mombach hat es am Samstagabend einen Streit zwischen einem 28- und einem 32-Jährigen gegeben. Zeugen alarmierten deshalb die Polizei. Während des Streits habe der Jüngere den anderen Mann mit einer Machete angegriffen und ihn im Brustbereich potenziell lebensbedrohlich verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache wurde der 28-Jährige bei der Auseinandersetzung auch verletzt. Die genauen Hintergründe und der Tatablauf sind noch nicht bekannt.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung

Als die Polizei eingetroffen ist, leisteten die Männer keinen Widerstand. Sie wurden vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Mainz stuft die Tat als versuchte Tötung ein. Unbeteiligte waren laut Polizei nicht gefährdet. Kurzzeitig waren Straßen im Bereich Mombach gesperrt.