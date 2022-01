Autofahrer prügelt auf andere Verkehrsteilnehmer ein

per Mail teilen

Ein 43-jähriger Autofahrer muss sich vor dem Wormser Amtsgericht verantworten. Dem Mann wird unter anderem gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Der Angeklagte soll im Straßenverkehr andere Autofahrer beleidigt und geschlagen haben, weil sie nicht so fuhren, wie er es wollte.

Konkret geht es um zwei Vorfälle in der Wormser Innenstadt. Laut Anklage soll der 43-Jährige aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und einen PKW-Fahrer und seinen Beifahrer angegriffen haben. Laut Staatsanwaltschaft sei der Grund so wörtlich "unterschiedliche Auffassungen über die korrekte Teilnahme am Straßenverkehr" gewesen. Der Angeklagte soll auf seine Opfer eingeprügelt haben. Laut Anklage fügte er ihnen unter anderem Rippen- und Beinbrüche sowie Gehirnerschütterungen und Prellungen im Gesicht zu.

In einem weiteren Fall soll der 43-Jährige einen Autofahrer beleidigt haben. Das Opfer sei dem Angeklagten zu langsam durch einen Tunnel gefahren, heißt es. Er habe sein Gegenüber schließlich überholt und ausgebremst. Anschließend habe der Angeklagte den Autofahrer massiv beschimpft.