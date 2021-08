Landwirte in Rheinhessen haben mit der Ernte von Weizen und Gerste begonnen. Wegen der Regenfälle in den vergangenen Tagen hatte diese immer wieder unterbrochen werden müssen. Das trockene Wetter, das diese Woche gemeldet sei, sei für die Getreideernte ideal, sagte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbands, Andreas Köhr. Jeder weitere Regentag hätte für Probleme gesorgt. Durch das Gewicht des Wassers lägen Halme auf einzelnen Feldern in Rheinhessen schon platt am Boden. Dieses sogenannte Lagergetreide erschwere jetzt auch die Ernte, weil die Mähdrescher nicht so gut rankommen.