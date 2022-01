Gesundheitsamt Bad Kreuznach schließt Corona-Teststelle

Ungenaue Probe-Entnahmen, vertauschte Testergebnisse: Im Dezember wurde im Kreis Bad Kreuznach eine Corona-Teststation geschlossen. Es wurden erhebliche Mängel festgestellt.

Wo genau sich die Corona-Teststation befand, möchte die Kreisverwaltung auf SWR-Nachfrage aus unterschiedlichen Gründen nicht sagen. In der Teststation ist aber offenbar einiges schief gelaufen. So sei es vorgekommen, dass Testergebnisse vertauscht wurden, außerdem seien Corona-Schnelltests nicht immer ordnungsgemäß durchgeführt worden. Teilweise seien die Test-Streifen, die anzeigen, ob man positiv oder negativ ist, bei den Kontrollen gar nicht zu sehen gewesen. In anderen Fällen sei den Getesteten das Ergebnis nach einer zu kurzen Auswertungszeit von nur fünf Minuten mitgeteilt worden.

Unangemeldete Kontrollen

In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit etwa 2.000 Corona-Teststationen. Überwacht werden sie von den örtlichen Gesundheitsämtern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Bad Kreuznach kontrollieren die Teststationen im Kreis nach eigenen Angaben mehrere Male in der Woche. Man komme einfach vorbei, ohne Anmeldung. In dieser Januarwoche werden es nach Angaben des Amtes voraussichtlich 15 verschiedene Teststationen sein. Im Kreis Bad Kreuznach gibt es derzeit etwa 100 Stellen, an denen sich Menschen auf das Coronavirus testen lassen können.