Gesundheitsämter in Alzey, Mainz und Bad Kreuznach sind auf Zack

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte die Gesundheitsämter aufgefordert, Corona-Tests und Kontaktnachverfolgungen schnell wieder hochzufahren. In den Ämtern in der Region reagiert man gelassen auf die Forderung.

Karl Lauterbach (SPD) hatte gesagt, das Corona-Infektionsgeschehen sei deutlich kritischer, als es die gemeldeten Zahlen zeigten. Lauterbach hatte das unter anderem an Meldungen der Gesundheitsämter festgemacht, die sich aufgrund der Feiertage verzögern. Lauterbach hatte deshalb mehr Personal für die Gesundheitsämter angemahnt, um im Hinblick auf die Omikron-Variante des Coronavirus die Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können.

Kreis Mainz-Bingen verschickt Ergebnis per SMS

Im Kreis Mainz-Bingen könnten Infektionsfälle zeitnah bearbeitet und dem Landesuntersuchungsamt gemeldet werden, sagte ein Sprecher. Das Gesundheitsamt werde dazu auch seit einigen Wochen von acht Bundeswehrsoldaten unterstützt. Das Personal im Gesundheitsamt Mainz-Bingen arbeitet seit vielen Wochen am Anschlag, um die Nachverfolgung und Betreuung der Menschen, die sich mit Corona angesteckt haben, gewährleisten zu können, so der Sprecher weiter. Außerdem würden positive Testmeldungen den Betroffenen seit einigen Wochen per SMS zugestellt. Das gehe schneller. Kontaktpersonen wüssten dadurch auch früher Bescheid.

Kreis Bad Kreuznach gut aufgestellt

Auch von der Stabsstelle Corona im Kreis Bad Kreuznach heißt es, man sei gut aufgestellt. Die knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten ihre Arbeit gut und auch schnell genug. Der Leiter der Stabsstelle schließt dennoch eine derzeit höhere Dunkelziffer an Corona-Neuinfektionen nicht aus. Das liegt aus seiner Sicht aber daran, dass wegen der Urlaubszeit in Schulen und an den Arbeitsstellen weniger Tests gemacht würden.

Sorge vor Omikron im Kreis Alzey-Worms

Beim Gesundheitsamt im Kreis Alzey-Worms sind nach eigenen Angaben bis zu 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Thema Corona beschäftigt. Die Zahl der Infizierten könne man im Moment noch tagesaktuell melden, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Falls die Prognosen zu Omikron jedoch zuträfen, rechne man mit einem deutlich erhöhten Arbeitsaufkommen, da alle Kontakte nachverfolgt werden müssten. Hierbei könne es je nach Aufkommen zu Verzögerungen kommen, zum Beispiel bei den Meldungen an das Landesuntersuchungsamt.