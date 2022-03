Uneinsichtige Autofahrer: noch mehr Schilder an der B9

An der Sperrung der Bundesstraße 9 in Nierstein sollen in den nächsten Tagen noch mehr Hinweisschilder aufgestellt werden. Das haben Vertreter des Landesbetriebs Mobilität, der Gemeinde und der Polizei bei einem Treffen am Dienstagvormittag beschlossen.

Hintergrund der Maßnahmen ist das Verhalten vieler Autofahrer bei der Sperrung der B9 am vergangenen Wochenende. Hunderte Autofahrer hätten Warnbaken einfach zur Seite geräumt, um trotz der Sperrungen Straßen nutzen zu können oder seien einfach gegen Einbahnstraßen gefahren, berichtete der Niersteiner Beigeordnete Norbert Engel. Er selbst habe sich deshalb mit einigen Autofahrern angelegt.

Am kommenden Wochenende wird die B9 nun erneut teilweise gesperrt, um die Sanierung der Fahrbahndecke fortzuführen. Damit es dann nicht wieder zu solchen Szenen kommt, haben die Verantwortlichen entschieden, die Beschilderungen zu erweitern. Obwohl die Schilder bereits sehr deutlich gewesen seien, so Engel. Desweiteren appelliere man an die Autofahrer, sich an die Regeln zu halten.