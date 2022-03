Nach Polizeikessel in Ingelheim: Demonstraten und Polizei treffen sich

Vor rund 15 Monaten lief in Ingelheim eine Demonstration gegen Rechts aus dem Ruder: Beamte sperrten etwa 150 Demonstranten in einen Tunnel. Pfefferspray kam zum Einsatz. Jetzt trafen sich Polizei und Demonstranten von damals.

Drei Stunden dauerte die Aussprache am Montagabend. Mit dabei waren der Mainzer Polizeipräsident, Reiner Hamm, und der Einsatzleiter von damals - außerdem neun Betroffene, die wegen der Vorfälle in Ingelheim schriftlich Beschwerde bei der Polizei eingereicht hatten. Gemeinsam diskutierten sie, sahen sich das Videomaterial von damals an und tauschten ihre Sichtweisen aus.

Polizei eine "lernende Behörde"

Die eingeladenen Beschwerdeführer begrüßten es, dass die Polizei das Gespräch gesucht und auch Fehler eingeräumt habe. Man sei "eine lernende Behörde", hieß es wiederholt von Seiten der Polizei.

Bei der Demonstration im August 2020 waren mehr als 150 Menschen von Polizisten eingekesselt und zum Teil mit Pfefferspray und Schlagstöcken verletzt worden.

"Dieser Einsatz hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt und auch viel Betroffenheit bei den Menschen ausgelöst", sagte Polizeipräsident Reiner Hamm. "Wir haben 32 schriftliche Beschwerden erhalten. Es gab eine massive Kritik in den Medien. Wir mussten im Innenausschuss berichten. Insofern war es uns wichtig, dass wir mit diesen Menschen nochmal ins Gespräch kommen."

"Es war uns wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen."

Man habe die Vorfälle juristisch aufgearbeitet und, wo es Hinweise auf Straftaten gab, die Informationen an die Staatsanwaltschaft zur Prüfung abgegeben. Laut Polizei konnten bisher keine Straftaten von Polizisten nachgewiesen werden, ein Ermittlungsverfahren laufe noch, so Hamm.

"Verstörende Situation" für friedliche Demonstranten

Aber man habe auch die subjektiven Wahrnehmungen der Betroffenen ernst nehmen wollen, so Hamm. "Uns macht das natürlich betroffen, wenn junge Menschen friedlich an Versammlungen teilnehmen und dann so eine verstörende Situation erleben. Das nehmen wir ernst. Und versuchen in Zukunft, noch mehr kommunikativ entsprechend einzuwirken."

Sicherlich sei bei diesem Einsatz nicht alles perfekt gelaufen, das könne man unumwunden zugeben. Gerade in der Kommunikation mit den Demonstrationsteilnehmern seien einige Dinge nicht optimal gelaufen.

Gewalt von einzelnen Demonstranten ausgegangen

Teilweise sei die Polizei aber auch in eine Gewaltfalle gelaufen. "Sowohl die friedlichen Demonstrationsteilnehmer als auch wir als Polizei sind von der massiven Gewalt überrascht worden," so Hamm.

In der Folge seien Situationen entstanden, die weder für die Polizei noch für die friedlichen Demonstrantinnen und Demonstranten schön gewesen seien.

Demonstranten über Stunden eingekesselt

Timo Herrmann war damals mit seiner Frau und seiner 16-jährigen Tochter bei der Demo, um friedlich gegen Rechts zu demonstrieren. Sie waren dabei, als mehrere Demonstranten für Stunden an einem Verkehrskreisel eingekesselt wurden, erzählt er.

"Wir haben keine Infos bekommen. Aber wir haben mitbekommen, wie Polizisten aus unserer subjektiven Sicht gewalttätig wurden, provoziert haben und, wie wir fanden, willkürlich auf Demonstranten eingeschlagen haben."

In diesem Kessel seien er und seine Frau geschubst und gedrängt worden, berichtet Herrmann. Ihre Tochter sei beim Engerziehen des Kessels durch die Polizei geschlagen und mitgeschleift worden und habe mehrere Knüppelschläge abbekommen.

"Es ist nach wie vor sehr emotional. Wenn ich drüber berichte, merke ich immer noch, dass es mich sehr aufwühlt."

Gespräch als versöhnlich empfunden

Für Vater Timo Herrmann hatte das Gespräch etwas Versöhnliches. "Ich begrüße es sehr, dass die Polizei uns eingeladen hat. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte weniger erwartet. Dass die Polizei jetzt auch eingestanden hat, dass Fehler passiert sind, finde ich gut. Das hätte ich mir schon im Vorfeld dieses Treffens gewünscht. In der schriftlichen Kommunikation mit der Polizei war das nie der Fall."

Andere Demonstranten enttäuscht

Im Vorfeld des Treffens am Montagabend protestierten vor dem Polizeigebäude rund 30 weitere Beteiligte der Demonstration in Ingelheim. Sie zeigten sich unzufrieden mit den bisherigen Ermittlungen der Polizei.

Unter ihnen war auch die Tochter von Timo Herrmann. Sie sagte, dass sie immer noch traumatisiert sei. Sie habe das Ganze bis heute nicht verwunden und das Vertrauen in die Polizei verloren.