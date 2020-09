Der Verkehrsbetrieb Mainzer Mobilität und die Mainzer Schulleitungen besprechen in dieser Woche, wie das Problem der vollen Schulbusse am Morgen gelöst werden kann. Das Verkehrsunternehmen hat gemeinsam mit dem Schulamt einen überarbeiteten Routenplan entwickelt. Schon seit Monaten gibt es Überlegungen, wie eine Entspannung beim Thema Schülerbeförderung erreicht werden kann. Nach Angaben der Stadt hat der Verkehrsbetrieb Mainzer Mobilität bereits alle verfügbaren Busse und Fahrer im Einsatz. Derzeit seien bei einem Busbetreiber weitere Fahrzeuge angefragt, die in den besonders stark frequentierten Zeiten zusätzlich eingesetzt werden könnten. Weiterhin werde es aber auch erforderlich sein, dass viele Schulen mitwirken und ihre Anfangszeiten staffeln. Ziel sei es, den Schulbeginn so zu entzerren, dass die Mainzer Mobilität vorhandene Busse auf den stark gefragten Linien zwei Touren hintereinander fahren lassen könne.