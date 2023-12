per Mail teilen

Ein Toter und mehrere Schwerverletzte - das ist die traurige Bilanz dreier Unfälle allein im November. Jetzt stehen große Tempo-Schilder an der Gefahrenstelle in Ober-Hilbersheim. Und doch fahren immer noch viele Autofahrer viel zu schnell.

Der Kreuzungsbereich zwischen Ober-Hilbersheim und Wolfsheim gilt als Unfallschwerpunk. Immer wieder passieren hier schwere Unfälle. Eigentlich gilt in diesem Bereich Tempo 60. Aber immer noch gibt es Autofahrer, die sich nicht daran halten.

Deswegen hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) nun neue, extra große und grelle Tempo-60-Schilder aufgestellt. Damit soll noch einmal deutlich auf die Geschwindigkeitsbeschränkung hingewiesen werden.

Die auffälligen Schilder seien aber nur eine Zwischenlösung, so der LBW. Langfristig plane man, die Kreuzung durch den Bau eines Kreisverkehrs endgültig zu entschärfen. Bis der realisiert werden könne, dauere es aber noch etwa zwei Jahre.

Mit 90 Stundenkilometern bei erlaubten 60

Bis dahin führt die Polizei immer wieder Geschwindigkeitskontrollen durch. Ihr Fazit nach zwei Kontrollen innerhalb einer Woche: Immer noch sind viel zu viele Autofahrer an der gefährlichen Stelle zu schnell unterwegs.

Bei den Kontrollen am Mittwoch erwischten die Beamten einen Autofahrer, der mit mehr als 90 Stundenkilometern unterwegs war. Dasselbe bei den Kontrollen am Freitag zuvor. Beide Fahrer bekamen jeweils einen Punkt und mussten ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro zahlen. Insgesamt leitete die Polizei allein Mitte der Woche 25 Verwarngeld- und Bußgeldverfahren ein.