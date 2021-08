Die Mainzer Aufbaugesellschaft hat in ihrem vergangenen Geschäftsjahr weder Gewinn noch Verlust gemacht. Das teilte das Unternehmen mit. Die Corona-Krise und daraus folgende Umsatzeinbußen hätten zu einer schwarzen Null in der Geschäftsbilanz geführt, so die Geschäftsführer der Mainzer Aufbaugesellschaft (MAG). Gründe seien fehlende Einnahmen gewesen, beispielsweise durch die Tochtergesellschaft Parken in Mainz und weniger Kunden in den Parkhäusern. Aber auch das Hilton Hotel habe wegen Corona deutlich weniger Gäste empfangen. Insgesamt handele es sich allein in diesen zwei Bereichen um fünf Millionen Euro minus. In den kommenden Jahren rechnet die MAG mit besseren Geschäften, da dann laufende Immobilienprojekte, wie Wohnen am Hartenbergpark, fertig gestellt würden. Das Kerngeschäft der MAG ist nach eigener Aussage derzeit der Wohnungsbau gefolgt von der gewerblicher Projektentwicklung.